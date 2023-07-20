Muğla'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tuğla yüklü bir TIR ile karşı yönden gelen bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.