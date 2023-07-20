Muğla'da TIR ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tuğla yüklü bir TIR ile karşı yönden gelen bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, karşı yönden gelen tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Karagül (24) ile yanındaki arkadaşı Aziz Köse (22) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Seydikemer ilçesinde Fethiye- Kaş kara yolu Eşen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail C.'nin (61) kullandığı 48 GY 343 plakalı tuğla yüklü TIR ile karşı yönden gelen Batuhan Karagül yönetimindeki 07 APF 179 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde arkadaş oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve yanındaki arkadaşı Aziz Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü İsmail C.'yi gözaltına aldı.