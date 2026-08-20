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Bodrum'da Tehdit Operasyonu: 3 Tutuklama

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişiyi yabancı telefon hattı üzerinden tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişiyi yabancı telefon hattı üzerinden tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum'da bir müştekinin yabancı telefon hattı üzerinden aranarak tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.E. ve azmettirenler S.E, A.E, A.S. ve M.A. ile olaya iştirak ettiği belirlenen S.İ. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, M.A. ile S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.İ, S.E. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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