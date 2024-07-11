Muğla'da tefecilere operasyon: Vatan Partisi İl Başkanı da gözaltında

MUĞLA merkezli 3 ilde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Vatan Partisi Muğla İl Başkanı Avukat E.A.'nın da olduğu 4 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüksek faizle ihtiyaç sahiplerine para verip, gayrimenkullerine el konduğu bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün sabah Muğla, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, tefeci çetesi lideri olduğu belirlenen A.F.A.'nın (50) yanı sıra Vatan Partisi Muğla İl Başkanı E.A. (41), kuyumcu M.A.G. (53) ile galerici N.İ. (47) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı uygulanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda A.F.A.'nın tefecilik yoluyla elde ettiği yüklü miktardaki kazancın, diğer 3 şüpheli üzerinden aklandığına dikkat çekildi.