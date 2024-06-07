Muğla'da Tedavi Gören Deniz Kaplumbağaları Denize Salındı

Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan "Timur" ve "Fatih" isimleri verilen caretta carettalar, Sarıgerme sahilinde denize salındı.

Yaklaşık 2 ay önce olta yutması ve misina dolanması sonucu yaralanan deniz kaplumbağalarının tedavileri, Ortaca ilçesindeki DEKAMER'de tamamlandı.

Kaplumbağaların doğal ortama kavuşması için caretta dostu plaj olarak bilinen mavi bayraklı Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında tören düzenlendi.

DEKAMER görevlileri tarafından plaja getirilen caretta carettalar, denize salındı.

SARÇED Müdürü İsmail Batıbey, çevreye ve doğaya hassasiyet gösterdikleri için takdir edildiklerini söyledi.

Işıklandırma dahil tüm düzenlemeleri caretta carettaların yumurtlamasına engel olmayacak şekilde yaptıklarını anlatan Batıbey, "Onun için de burası caretta dostu bir plaj olarak biliniyor. Bugün de DEKAMER tarafından tedavisi tamamlanan iki kaplumbağayı denize bıraktık. DEKAMER'e ve vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.