Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Muğla'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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