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Muğla'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

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Muğla'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da "Sokaklar Güvende" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni nesil suç örgütleri ve illegal yapılanmaların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Menteşe'de, kırmızı bültenle aranan O.K. elebaşılığındaki suç örgütünün, yaşı küçük kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği ve suç işlemek amacıyla bir araya geldiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Fethiye'de silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, azmettirici konumunda bulunduğu belirlenen şüpheliler hedef alındı.

Bodrum'da faizle borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini "imar açılacak" vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayişe müessir olaylara karışan, Milas'ta ise sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tespit edilen 51 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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