Muğla'da Sobanın Parlaması Sonucu Yaralanan İşçi Ambulans Uçakla Kocaeli'ye Sevk Edildi

Muğla'da soba yakmak için kullandığı tinerin parlaması nedeniyle yaralanan belediye işçisi, ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener Durmuş (24) sobayı tutuşturmak için içine tiner döktü.

Sobanın birden alev almasıyla tiner tenekesinde parlama oldu.

Durmuş'un yaralandığı olayın ardından iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun yarısında 3. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Durmuş, ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilen işçi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki yanık merkezine sevk edildi.