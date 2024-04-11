Muğla'da silahlı kavga: 6 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde tabanca, sopa ile bıçakların kullanıldığı ve 6 kişinin yaralandığı kavgada, 1 şüpheli gözaltına alındı.

23 Nisan Bulvarı'nda dün tarafların birbirlerine sopa, bıçak ve silahla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.