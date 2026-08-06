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Fethiye'deki çifte cinayet davasında yeniden yargılama

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Muğla Fethiye'de 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanık Özcan A'nın, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanık suçlamayı reddederken, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla 3 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özcan A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu, sanığın avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Sanık Özcan A, canavarca hisle öldürme suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Olay günüyle ilgili konuşan Özcan A, "Olayda yaralanan Esat Ulu'nun kaldığı villaya gittiğimde ilk silahı o çekti. Ben oraya eşimi sormaya gitmiştim. Orada Serdar Genç'i ben vurmadım. Esat Ulu düşerken açtığı ateş sırasında vurulmuş olmalı. Bunlar kamera görüntüleri incelendiğinde de ortaya çıkacaktır." dedi.

Duruşmada söz alan müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Özcan A'nın, 29 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kayınpederi Şükrü A. ile kayınvalidesi Adile A'yı Fethiye ilçesi Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla öldürdüğü, yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet A'yı da silahla yaraladığı belirlenmişti. Muhammet A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayda Esat Ulu ile Serdar Genç de yaralanmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Özcan A, çıkarıldığı hakimlikçe 30 Haziran 2024'te tutuklanmıştı.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, 5 Eylül 2025'te görülen davada sanığı, Şükrü A. ve Adile A'ya yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez, Muhammet A'nın öldürülmesi nedeniyle de bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanığa ayrıca, Esat Ulu ve Serdar Genç'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl ve "mala zarar verme" suçundan 1 yıl hapis cezası verilmişti.

Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden incelenmek üzere Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA
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