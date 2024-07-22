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Sıcaktan bunalınca uyumak için terasa çıktı! Talihsiz adam düşerek can verdi

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Muğla'da 54 yaşındaki Fedai Yavuz, evinin yanındaki çalılıklarda ölü bulundu. Yavuz'un sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin terasından düşerek, öldüğü belirlendi.

Muğla'nın Ula ilçesinde uyutmayan sıcaklar 54 yaşındaki adamın canına mal oldu. Uyumak için terasa çıkan adam, 3 metre yüksekten düşerek can verdi.

İlçenin Karabörtlen Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 AY ÖNCE KALP AMELİYATI OLMUŞ

Jandarma, ölen kişinin, bulunduğu çalılık alanın yan tarafındaki 2 katlı evde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fedai Yavuz olduğun belirledi. 3 ay önce açık kalp ameliyatı olduğu tespit edilen Yavuz'un, sıcak hava nedeniyle çıktığı evinin 3 metre yüksekliğindeki terasında yatarken düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Fedai Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Ula Olay Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Murat Celik:

damda yatması da çok güzel oluyor ama Tabii ki tedbirini almak gerekiyor Allah rahmet eylesin

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Kadir Tokay:

Abicim düşmeye müsait terasta yatılır mı hiç.

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Gjerj Kastoroiti:

tam bizlik haber

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