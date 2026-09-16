Haberler

Muğla'da şehit yakınları ve gazilere yönelik program düzenlendi

Muğla'da şehit yakınları ve gazilere yönelik program düzenlendi
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yönelik program gerçekleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yönelik program gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Nurullah Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris temsilciliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda katılımcılarla sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutlayan Kaymakam Kaya, gaziliğin millet nezdindeki anlam ve önemine dikkati çekti.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği için fedakarlıkta bulunan gazilerin gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, "Sizler, vatan sevgisinin ve fedakarlığın en anlamlı timsallerisiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Kaya, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor

3 gün sonra yeniden! Bakanlık duyurdu, gözler yarın sabaha çevrildi
Orban Türkiye'ye çabuk alışmış! Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı

Çıplak ayakla sokağa indi, mahalledeki çocuklarla futbol oynadı
Aydın'da sahte yağ operasyonu: 2,7 milyon liralık ürün ele geçirildi

Yakalanmasa hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Katliamdan sonra ortaya çıktı! Aile aylar önce harekete geçmiş

Aile katliamında isyan ettiren detay! Felaket adeta geliyorum demiş
Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak

Tapuda yeni dönem başlıyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı

Kerem Aktürkoğlu eleştirilere karşı patladı
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma

Kaymakam tekme attı, koruması silahını çekti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı

Öz kızlarını zincirle yatağa bağladılar! Savunmaları daha skandal
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar

Bir ilimizi karıştıran toplu cinsel istismar skandalı