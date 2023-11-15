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Muğla'da Sahte-Kaçak Alkol Üretimi Yapan Şahsa Operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Marmaris Beldibi Mahallesinde ikamet eden N.E. isimli şahsın ikametinde sahte-kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi alındı. Şüphelinin ikametinde ve arazide yapılan aramada, çeşitli miktarda sahte alkollü içki ve malzemeler ele geçirildi.