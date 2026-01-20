Muğla'da sahte sosyal medya hesaplarından "yanıltıcı bilgi yayılması" soruşturmasında 6 gözaltı

Muğla'da sahte sosyal medya hesaplarıyla Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakarette bulundukları ve yanıltıcı bilgiyi yaydıkları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte sosyal medya hesaplarına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret","özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerince Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ise ikametlerinden gözaltına alındı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların iş yerleri ve ikametlerindeki dijital materyallere el kondu.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.