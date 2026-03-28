Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında 1 şüpheli daha yakalandı

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri belirtilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalandı. Soruşturma, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçları kapsıyor.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha yakalandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Marmaris'te 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli K.Ç, Marmaris'teki ikametinde gözaltına alındı.

Muğla'da 20 Ocak'ta başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun 23 Şubat'taki ikinci dalgasında ise 8 şüpheli gözaltına alınmış, M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Farklı zamanlarda 2 şüpheli de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
500

