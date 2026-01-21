CHP'li Cumhur Uzun: "Muğla'da Sağlık Alarm Veriyor"

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'daki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na soru önergesi verdi. Uzun, "Özellikle, yatarak tedavi ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yetersizlikler artık katlanılamaz boyuttadır. Servis ve yoğun bakımda yatması gereken hastaların acil serviste sedye üzerinde tedavi edilmeye çalışıldığı, hasta yakınlarının günlerce sandalye dahi bulamadan refakat ettiği, birçok hastanın ise çevre illere gitmek zorunda kaldığı yönündeki iddialar kamuoyuna yansımaktadır" dedi.

CHP'li Uzun, Muğla'daki sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Yerleşik nüfusu 1 milyonu aşan, yaz aylarında ise nüfusu iki hatta üç katına çıkan Muğla'da, sağlık altyapısının bu artışı karşılayamadığına dikkat çeken Uzun, "Özellikle, yatarak tedavi ve yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yetersizlikler artık katlanılamaz boyuttadır. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kış aylarında dahi acil serviste yatış bekleyen servis ve yoğun bakım hastası sayısının gün içinde 30–40 bandına ulaştığı, yaz aylarında ise bu sayının daha da arttığı bilinmektedir. Servis ve yoğun bakımda yatması gereken hastaların acil serviste sedye üzerinde tedavi edilmeye çalışıldığı, hasta yakınlarının günlerce sandalye dahi bulamadan refakat ettiği, birçok hastanın ise çevre illere gitmek zorunda kaldığı yönündeki iddialar kamuoyuna yansımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Muğla'da sağlık alarm veriyor" diyen Uzun, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"- Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde servis ve yoğun bakımda uygulanması gereken tedavilerin, acil servis koşullarında uygulanmasının tıbbi etkinliği ve hasta güvenliği açısından Bakanlığınızca yapılmış bir değerlendirme bulunmakta mıdır?

Son bir yıl içerisinde, Muğla ilinde yoğun bakım yatağı bulunamaması nedeniyle il dışına sevk edilen hasta sayısı kaçtır? Bu sevklerin branşlara ve aylara göre dağılımı nedir?

Muğla 700 yataklı Şehir Hastanesi Projesi için ihalenin Mayıs 2025 tarihinde tamamlandığı doğru mudur? Doğru ise, aradan geçen süreye rağmen ihale sözleşmesinin halen imzalanmamasının gerekçesi nedir?

Muğla 700 yataklı Şehir Hastanesi'nin 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasına ve proje bedelinin 12 milyar 250 milyon TL olarak belirlenmesine rağmen, 2026 yılı için yalnızca 100 milyon TL ödenek ayrılmasının planlama ve yatırım takvimi açısından gerekçesi nedir?

Muğla 700 yataklı Şehir Hastanesi'nin hizmete alınmasının öngörüldüğü yıl hangisidir?

Menteşe Devlet Hastanesi'ne dair, Şubat 2025 tarihinde Sağlık Bakanı tarafından deprem riskli blokların tahliyesi yönünde talimat verilmesine rağmen, deprem riski taşıdığı belirtilen bazı blokların hala hizmet vermeye devam etmesinin gerekçesi nedir?

Deprem riski taşıdığı ifade edilen Menteşe Devlet Hastanesi'nin yıkılarak yerine çağın gereklerine uygun, can güvenliği esaslı yeni bir hastane yapılmasına ilişkin verilen sözlerin, 2026 yılı yatırım programında yer almamasının nedeni nedir?"