Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve diğer 6 sanığın yargılandığı davada karar

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden Acar Ünlü ve diğer sanıklar hakkında kararını verdi. Ünlü, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 46 bin 600 lira para cezası aldı, diğer sanıklar ise beraat etti.

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan Acar Ünlü, Nazım Şardoğan, Mehmet Barut ve Yağız Kalakoğlu hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Sanık avukatları da Barut ve Kalakoğlu ile Burak Taşlıcalı, Ali Deniz Ceylan ve Ahmet Cemay Kocahan açısından savcılık iddianamesine katıldıklarını, Ünlü ve Şardoğan hakkındaki suçlamaları ise kabul etmediklerini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ünlü hakkinda "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 46 bin 600 liraadli para cezası verdi, "görevli memura direnme" suçundan ise beraatine hükmetti.

Heyet, Şardoğan'ı da "görevli memura direnme" suçundan 15 bin lira adli para cezasına çarptırdı, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verdi. Söz konusu hüküm ertelenerek 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan avukat Barış Aydın, mahkemenin sanıkların bir kısmı açısından memura direnme suçunun oluşmadığı yönünde kanaatini açıkladığını, onlar yönünden beraat kararı verildiğini ifade etti .

İki sanık bakımından ise cezalandırma yönünde karar verildiğini ve verilen bu hükümlerin de ertelendiğini belirten Aydın, "Gerekçeli karar geldikten sonra bunlara ilişkin olarak da istinaf başvurusunda bulunacağız. Üst mahkemenin bu konuyu değerlendirerek kararı bozacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Olay

Kentte 19 Mart 2025'te İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine direnme" ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Ünlü'nün "görevli memura direnme" ve "kamu görevlisine alenen hakaret", Şardoğan'ın da "görevli memura direnme" ve "kamu görevlisini kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise beraatını istemişti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
