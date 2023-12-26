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Muğla'da PKK Propagandası Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Y. ve S.A.'nın sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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