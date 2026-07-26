Haberler

Muğla'da otomobilin eve çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı

Muğla'da otomobilin eve çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, nişanlısı yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yol kenarındaki eve çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin yol kenarındaki eve çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı.

Uğurlu Mahallesi'nde Semih Uçar'ın kullandığı 07 ADA 006 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Uçar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar'ın araçta sıkışan nişanlısı Z.Y, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçar'ın cenazesi, incelemenin ardından morga konuldu.

Kaynak: AA
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı

Kavga sırasında bıçak istedi, alamayınca bakın ne yaptı
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü