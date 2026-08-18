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Otobüsle Uyuşturucu Getiren 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Otobüsle Uyuşturucu Getiren 2 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda uyuşturucu madde ve 108 sentetik ecza ele geçirildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüsle uyuşturucu getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Antalya'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği değerlendirilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 108 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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