Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Gözetleme ve Devriye Faaliyetleri Sürüyor

Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Gözetleme ve Devriye Faaliyetleri Sürüyor
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Muğla'da jandarma ve orman ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Yetkililer, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MUĞLA'da jandarma ve orman ekipleri orman yangınlarına karşı gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Muğla'da orman yangınlarına karşı jandarma ve orman ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Muğla Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz orman gözetleme ve müşterek devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan. Yeşil vatanın korunması için bu süreçte, anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın. Unutmayın, orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı. Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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