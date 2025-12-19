Haberler

Muğla'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen N.Ş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
