Marmaris'te muhtarlara yönelik eğitim toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde muhtarlara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında Marmaris Sabancı Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, muhtarların yanı sıra kurum amirleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, muhtarların görev ve sorumlulukları, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arası işbirliği ile mahallelerde karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Muhtarların talep ve görüşleri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, muhtarların kamu yönetimindeki önemli rolüne dikkati çekerken vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması adına kurumlar ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını dile getirdi.