Muğla'da Muhtarlar Günü Kutlandı

Muğla'da, "Muhtarlar Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen programda, 13 ilçeden ve Türkiye'nin farklı illerinden muhtarlar bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlik, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yemek programıyla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, il genelinde yürütülen hizmetlerde muhtarların yönlendirici rolüne dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, 13 ilçede mahalle muhtarlarıyla doğrudan temas kurarak bilgi paylaşımı, yatırım planlaması ve hizmet koordinasyonunu yürüttüğünü ifade etti.

Yılmaz, her yatırımın, her çalışmanın merkezinde muhtarların görüşü olduğuna işaret ederek, Muğla'nın yüzölçümü bakımından İstanbul'un yaklaşık iki buçuk katı büyüklüğünde bir coğrafya olduğunu, kimi zaman bir ilçeden diğerine gitmenin saatler aldığını aktardı.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça da muhtarların yerel yönetimlerin çözüm ortağı olduğunu, yaşanan sorunları en hızlı şekilde çözebilmek için muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını aktardı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ise Muğla'da 13 ilçeden muhtar derneklerinin bir araya gelmesinin Türkiye geneline örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Federasyon Başkanı Hayrettin Akay da görevini fedakarca sürdüren tüm muhtarların gününü kutladı.

Birlik, dayanışma ve yerel yönetimlerde iş birliği mesajları verilen programa, Muğlalı muhtarların yanı sıra Rize, Şanlıurfa, Edirne, Antalya ve Mardin illerinden gelen muhtar dernekleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.