Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' Kampanyası ile 5 Bin 200 Kitap Toplandı

Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası ile 5 bin 200 yeni kitap toplayarak, bu kitapları ihtiyaç duyan kütüphanelerle paylaşmayı hedefliyor. Kampanya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kampanyanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatıldığı belirtildi.

İl genelinden vatandaşların desteğiyle 5 bin 200 yeni kitap toplandığına dikkati çekilen açıklamada, kitapların Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleriyle ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirileceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, kampanyaya katılmak isteyenlerin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne bağış yapabilecekleri de ifade edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyayı, kültür ve sanat kenti Muğla'da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla başlattıklarını belirtti.

Kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Aras, kitap okumanın çağın dijital imkanlarına rağmen önemini koruduğuna değindi.

Aras, kitabın insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşı olduğunu, okudukları kitapları paylaşarak daha fazla kişinin bilgiye ulaşmasını hedeflediklerini bildirerek, bir insanın sahip olabileceği en büyük servetin okuduğu kitaplar olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
