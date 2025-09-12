Muğla'da Kereste Deposunda Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki bir kereste deposunda yangın çıktı. Yakındaki ormana sıçrama ihtimali bulunan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde, çevre yolu kenarındaki bir kereste deposunda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için helikopterle de müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.