Seydikemer'de Kaybolan Mehmet Ali Yiğit İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Karadere Mahallesi'nde yaşayan ve pazar günü öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Mehmet Ali Yiğit (41) için AFAD, JAK, Jandarma Komando ve STK ekipleri arama çalışması başlattı. Gün boyu süren aramalarda iz bulunamazken, havanın kararması nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verildi ve yarın sabah yeniden başlanacak.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Mehmet Ali Yiğit (41) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Karadere Mahallesi'nde oturan ve ailesiyle birlikte serada çalışan Mehmet Ali Yiğit'e yakınları pazar günü öğle saatlerinden itibaren ulaşamadı. Yiğit'in hayatından endişe eden yakınlarının ihbarı üzerine; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ekipleri arama çalışması başlattı. Gün boyu yapılan çalışmalarda Yiğit'e ulaşamayan ekipler havanın kararması nedeniyle yarın sabah yeniden başlamak üzere çalışmalara ara verdi.