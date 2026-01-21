Haberler

Kayıp klima tamircisini arama çalışmaları 11'inci gününde

Kayıp klima tamircisini arama çalışmaları 11'inci gününde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 Ocak'ta kaybolan klima tamircisi Şakir Şunka için başlatılan arama çalışmaları 11'inci günde de sürüyor. Ekipler, terk edilmiş araca ulaştı ancak Şunka'ya henüz rastlayamadı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde evden çıktıktan sonra kaybolan, dün aracı terk edilmiş halde bulunan klima tamircisi Şakir Şunka'yı (43) arama çalışmaları 11'inci gününde de sürüyor.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışma başlattı. Şunka'ya ait araç dün Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

150 KİŞİLİK EKİPLE ARAMA

Şakir Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı.

HENÜZ İZE RASTLANMADI

Havadan dron ve karadan ekiplerle yapılan arama çalışmalarının, aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı belirtildi. Aramalar 11'inci gününde sürerken, şu ana kadar Şunka'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. MAG-AME Lideri Mehmet Ali Polat, "Kayıp kişinin aracı bu bölgede bulundu. Bu nedenle çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Kayıp kişiye ulaşmak için ekiplerimizle birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı