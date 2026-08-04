Kaplumbağa Dostu İşletmelere Ödül

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), deniz kaplumbağalarının korunması ve çevre duyarlılığının artırılmasına katkı sağlayan işletmelere "Kaplumbağa Dostu İşletme" plaketi verdi.

Merkez tarafından Ortaca'nın İztuzu ve Sarıgerme sahillerinde faaliyet gösteren işletmeler ile halk plajları için değerlendirme yapıldı.

İşletmeler, üreme alanlarının korunması, çevre bilinçlendirmesi, misafirlerin bilgilendirilmesi, yaralı kaplumbağaların tedavisi, ışık ve gürültü kirliliğiyle mücadele, çevre, atık ve atık su yönetimi, su kalitesinin korunması, kumsal alan hijyeni ile DEKAMER ile işbirliği kriterlerine göre incelendi.

Değerlendirme sonucunda "2026 Yılı Kaplumbağa Dostu İşletme Ödülü", Green Nature Sarıgerme, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Golf, TUI Blue Sarıgerme Park ile Ortaca Belediyesince işletilen Sarıgerme ve İztuzu halk plajları ile Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Halk Plajı'na takdim edildi.

Yıllık bazdaki değerlendirmelerin ardından verilen plaketler, işletmelerde ziyaretçilerin görebileceği alanlarda sergilenecek.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende yaptığı konuşmada, koruma çalışmalarında yerel işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sarıgerme kumsalındaki işletmelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Kaska, şöyle konuştu:

"İşletmelerin ve koruma kuruluşlarının yerel işbirliği yapması, korumanın ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Bu çerçevede yuva koruma faaliyetlerine, yaralı kaplumbağaların tedavisine ve bilgilendirme çalışmalarına destek veren işletmelere plaket takdim ettik. Her yıl bu uygulamayı tekrarlayarak işbirliğini büyütmeyi ve çevrenin ancak bu şekilde korunabileceğini göstermeyi hedefliyoruz."

SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan ise 30 yıldır insan ile doğayı bütünleştirme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Çevreyi korumanın yanında doğayı insanlara sevdirmeyi amaçladıklarını vurgulayan İlhan, DEKAMER ile caretta carettaların korunması ve üremesine yönelik sürdürdükleri işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA