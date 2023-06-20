Muğla'da kadınlara coğrafi işaretli kaya inciri eğitimi verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kadınlara yönelik coğrafi işaretli kaya incirinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim verildi.

İncirköy Mahallesi'ndeki Cahit Beğenç Sosyal Tesisleri'nde, Tarım ve Orman Müdürlüğünce "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolculuğu" projesi kapsamında eğitim düzenlendi.

İncir Araştırma Enstitü Müdürlüğü ekiplerince verilen sözlü ve uygulamalı eğitimlerde çiftçilere hastalıklarla mücadele için doğru ilaçlama ile budama teknikleri anlatıldı. Programda, Fethiye, Seydikemer ve Dalaman ilçelerinde ağaç başına incir veriminin yüksek olduğu belirtildi.

Eğitimle, coğrafi işaretli kaya incirinin üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Fethiye'nin coğrafi işaretli ürünü kaya incirinin üretiminin yaygınlaştırması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Saylak, üretici kadınları getirisi yüksek ürünlere yönlendirmek istediklerini kaydetti.