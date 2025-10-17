Haberler

Muğla'da Kadına Karşı Canavarca Hisle Öldürme Davası: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Hanife Yılmaz'ı benzinle yakarak öldüren Hasan Bulut'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesi ve önceki sabıkaları nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Hanife Yılmaz'ı (36) üzerine benzin döküp yaktığı iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Bulut (45) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkemede söz verilen sanık Bulut, olay günü eve geldiğinde Hanife Yılmaz'ın kendisine bağırdığını öne sürerek, "Ben sakinleştirmek istedim. Biraz uzaklaştım. 'Gidersen kendimi benzin döküp yakarım' dedi. İlk etapta söndürdüm. Kovada su vardı, onu döktüm. Komşular gelip içeri aldı. Ben olayın şokuyla içeri girmedim. Suçlamaları kabul etmiyor, tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cezada indirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Bulut'a "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Önceki sabıkaları ve mahkemede pişmanlık göstermemesi nedeniyle sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Yılmaz'ın aile avukatı Perihan Ceviz, Hanife Yılmaz'ın hayattan koparıldığını ama mücadelesinin kendileriyle birlikte yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Sanığa iyi hal indirimi olarak bilinen takdiri indirim dahi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini vurgulayan Ceviz, karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu ancak sonucun değişmeyeceği kanaatinde olduklarını kaydetti.

Hanife Yılmaz'ın annesi Şüküray Yılmaz ise "İnsan kendini yakar da bir de 'beni kurtarın' der mi? Verilen karardan memnunum. İnşallah bir daha dışarı çıkamaz. Cezasını fazlasıyla çeksin." dedi.

Olay

Düğerek Mahallesi Hafız Gürül Sokak'ta 19 Mayıs 2024'te Hasan Bulut, birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Hanife Yılmaz'ın üzerine benzin dökerek ateşe vermiş, Yılmaz'ın çığlıklarını duyan evdeki çocukları ve komşuları alevleri söndürmüştü.

Yılmaz, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Bulut hakkında "canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
500
