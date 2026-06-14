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Muğla'da KADES İhbarına Giden Polis Memuru Şehit Oldu

Muğla'da KADES İhbarına Giden Polis Memuru Şehit Oldu
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Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Vali Dr. İdris Akbıyık, olayla ilgili başsağlığı mesajı yayımlarken, saldırıda yaralanan Hande S. ve Gökhan Y.'nin tedavisi devam ediyor.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

MUĞLA'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru Tayfun Baş, silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın olayla ilgili sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Öte yandan, ağır yaralanan Hande S. ve Gökhan Y'nin tedavisi ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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