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Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 280 Makaron Ele Geçirildi

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 2 şüphelinin kaçak alkol ve kaçak tütün üretimi yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 2 şüphelinin adresine eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Ekiplerce adreslerde yapılan aramada 7,1 litre kaçak içki, kaçak içki yapımında kullanılan damıtma sistemi, 15 bin 280 adet içi tütün doldurulmuş bandrolsüz makaron ve 17 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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