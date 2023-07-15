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Muğla'da hidrojen gazı üreten işletmede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

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Muğla'nın hidrojen gazı üreten bir işletmede dolum sırasında patlama yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hidrojen gazı üreten işletmede dolum sırasında yaşanan patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'da hidrojen gazı üreten işletmede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Patlamada yaralanan Nur Hayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Karataş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Muğla'da hidrojen gazı üreten işletmede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

GAZ KAÇAĞI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlendi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma Karataş Muğla Güncel Haberler

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