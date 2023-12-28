Muğla'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
U.K'nin kullandığı 48 E 8897 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Bay'a (7) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.