Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarinin saklandığı yeri tespit ederek başarılı bir müdahale gerçekleştirdi.

Muğla'da göçmen kaçakçılığından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi ile Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Menteşe ilçesinde saklandığı adresi tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça
