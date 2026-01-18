Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığından hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi ile Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Menteşe ilçesinde saklandığı adresi tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.