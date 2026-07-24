Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına geçişini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisi ve Bitez Akvaryum Koy girişinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine düzenlenen iki ayrı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.P, S.A, F.Y, M.A, A.A, M.C. ve M.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA