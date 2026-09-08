Muğla'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 kişi tutuklandı

Muğla'da ağustos ayında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik ağustos ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.

Operasyonlarda gözaltına alınan 310 şüpheliden 48'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 257'si hakkında ise adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA