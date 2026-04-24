Muğla'da fuhşa aracılığa 5 gözaltı

MUĞLA'da sanal medya platformları üzerinden kurdukları gruplarla kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş yapmasını kolaylaştırdıkları ve aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'da polis ekiplerinin sanal medya üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, bazı kişilerin kurdukları gruplar aracılığıyla kadınları çeşitli konaklama yerlerinde fuhşa yönlendirdiği ve organizasyonu sağladığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından 23 Nisan'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

