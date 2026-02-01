Haberler

Muğla'da fırtına etkili oluyor

Muğla'da fırtına etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatte 80 km hıza ulaşan fırtına, feribot seferlerinin iptaline ve teknelerin kıyıya sürüklenmesine yol açtı. Ayrıca, Marmaris'te rüzgar 50 km hıza ulaşarak sahil işletmelerinde hasara sebep oldu. Dalaman'daki Akköprü Barajı'nın su seviyesi maksimum doluluğa ulaştı ve taşkın riski konusunda uyarılar yapıldı.

Muğla'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle, Bodrum-İstanköy (Kos) arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Gümbet sahilinde ikisi yelkenli, ikisi de motoryat olmak üzere 8 tekne bağlı bulundukları yerden ayrılarak kıyıya sürüklendi.

Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat, sahile 50 metre açıkta karaya oturdu.

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmaris

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris ilçesinde de rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.

Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan fırtınamsı rüzgarda bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü.

Dalaman Akköprü Barajı'nda su seviyesi tam doluluğa ulaştı

Dalaman Kaymakamlığı, bölgedeki yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı'nın maksimum doluluğa ulaştığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, barajın tam kapasite üretime geçecek olması ve su tahliyesi ihtimaline karşı, Dalaman Çayı güzergahı üzerindeki tarım arazilerinde, tesislerde ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, olası taşkın riskine karşı muhtarlıkların ve vatandaşların teyakkuzda kalması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak