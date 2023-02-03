Muğla'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Rıdvan O'nun (45) kullandığı 63 HU 673 plakalı beton mikseri, Turgut Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Mikserden dökülen betonun ekipler tarafından temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı. Kaynak: AA / Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler

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