Muğla'da deniz temizliği için atık alım kapasitesi arttırılıyor

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesinin deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü atık alım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla mevcut atık alım filosunu genişleteceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında görev yapan 8 atık alım teknesine 5 yeni teknenin daha eklenmesiyle, denizlerdeki atık toplama kapasitesi önemli ölçüde artırılacak.

Atık alım tekneleri, teknelerden kaynaklanan atık yağ, sintine, pis su ve katı atıkları toplayarak denizlerin temizliğine katkı sağlıyor. Yürütülen çalışmalarla hem deniz temizliği korunuyor hem de doğal yaşamın sürdürülebilirliği destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı atık alım tekneleri, 1 Ocak–21 Aralık 2025 tarihleri arasında Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 10 bin 830 tekneye hizmet verdi. Çalışmalar kapsamında yüz binlerce kilogram katı atık ile milyonlarca litre atık su, denize karışmadan toplanarak bertaraf edildi.

Atık alım tekneleri bugüne kadar 53 bin 762 tekneye hizmet verdi. Bu süreçte 35 bin tonu aşkın pis su, 18 bin ton katı atık ile on binlerce litre atık yağ ve sintine toplanarak deniz kirliliğinin önüne geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak Muğla'nın koyları yalnızca bugünün değil, yarının da ortak değeri; bu nedenle bugün yapılan çalışmaların geleceğe yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Koylarında görev yapan 8 atık alım teknesiyle, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçildiğini belirten Aras, bugüne kadar binlerce tekneye hizmet verildiğini kaydetti.