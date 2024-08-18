Muğla'da çıkan yangınlar kısmen kontrol altına alındı

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangına ekiplerin karadan müdahalesi devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Aras, "16 Ağustos'ta başlayan yangınlar bölgemizde çok etkili oldu maalesef. 16 Ağustos'ta iki büyük yangın başlamıştı biri Milas Beçin'de biri de Bozdoğan tarafından Kavaklıdere'ye doğru gelen yangın. Tabii bu ikisiyle ilgili hem Sayın Valimizin başkanlığında toplanan kriz masası hem de Büyükşehirde oluşturduğumuz kriz masası faaliyetteydi. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Orman Bakanlığımızın hava araçları zamanında aslında müdahale ettiler buralara ama tabii alan çok büyük. Sadece burada da yangın yok, Manisa, İzmir yangınları da çok etkili. Hava araçlarının bir bölümü de o bölgeye gitti. Ama buna rağmen o iki bölgedeki yangın artık kontrol altına alınmıştı. Tabii bugün itibariyle 3 yangın daha bölgemizde çıktı. Bunlardan bir tanesi bugün Yatağan, Yava ve Nebiler bölgesinde yangın çıktı. Bu yangında ekiplerin üstün gayretleriyle kısmen kontrol altına alındı. Şu anda da karadan soğutma çalışmaları da sürüyor. Gece olması hasebiyle hava araçları çok fazla şu anda faaliyet gösteremiyor ama yine gece görüşlü iki helikopter başka bir bölgede şu anda yangını önlemeye ve soğutmaya çalışmakta. Şu anda dediğim gibi bölgedeki yangını takip ediyoruz. Bir de Menteşe ilçemizin Yaraş bölgesinde çıkan ve oradan da Ula'nın Armutçuk bölgesine doğru ilerleyen bir yangın daha var ki şu anda en riskli bölgenin orası olduğunu görebiliyoruz. Şu anda orada da dediğim gibi iki tane havadan müdahale eden gece görüşlü helikopterler ve ekipler var. Biz de Büyükşehir olarak zaten bu 16 Ağustos'tan itibaren kriz durumuna geçtik. ve bütün izinleri iptal ettik. 24 saat esasına göre mesai yapıyoruz. İtfaiyemizi takviye ediyor sadece tabii biz değil bütün diğer kurum, kuruluşlar, herkes, jandarmamız, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyelerimiz, yine gönüllülerimiz herkes şu anda müdahaleleri yapıyorlar. Umarım bir an önce bunları da söndürürüz ama bugün yine iki riskli bölgede yangın daha çıktı. Bir tanesi Datça Kızılbük'te çıkan yangın ve bir tanesi de Bodrum Gölköy'de çıkan yangın. Bunlar da çok büyümeden itfaiyemizin ve ormancılarımızın üstün gayretiyle söndürüldü. Ancak yani bu yangınların çıkış sebebini bir düşünmek lazım. Şu anda o kadar riskli bir dönemdeyiz ki Sayın Bakanımız sürekli bu konuda açıklama yapıyor, diyor ki ormana lütfen girmeyin çok dikkatli olun be bu yangınların birçoğu da insan hatasından kaynaklanan yangınlar. Evet bazen doğal yollarla da çıkabiliyor ama büyük ölçüde insan hatasından kaynaklanıyor. O yüzden herkesin çok dikkat etmesi lazım. Yani bölgemizdeki orman varlığı çok yüksek. Muğla'mızın yüzde 68'i ormandır. Yüzde 8'ini 2021 yılında kaybetmiştik şimdi de bütün bu yangınlarla beraber bir bölümün daha maalesef kaybettik. Orada yanan sadece orman değil. Bir üretim de orada kayboluyor. Bazı yerlerde zeytinlikler maalesef yandı. Herkes çok dikkatli olsun, bizim çağrımız budur" dedi.

Fırat AKAY/YATAĞAN(Muğla),