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Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Muğla'da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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