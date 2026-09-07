Dini kutlama faciaya dönüştü! 10 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Meksika'nın merkezindeki Temascalcingo belediyesine bağlı Santa María Canchesdá'da düzenlenen dini kutlama korkunç bir faciaya sahne oldu. Nuestra Señora de la Luz adına gerçekleştirilen etkinlikler sırasında piroteknik malzemelerin bulunduğu alanda şiddetli patlama meydana geldi.

YÜZLERCE KİŞİ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİNİ BEKLİYORDU

Olay sırasında bölgede yüzlerce kişi bulunuyordu. Katılımcılar dini kutlamaların bir parçası olan havai fişek gösterisini beklerken patlama yaşandı. Şiddetli patlamayla birlikte kilise çevresindeki yapılardan bir bölümünün duvarları çöktü.

Bölge kısa sürede enkaz ve dumanla kaplanırken, bazı kişilerin çöken parçaların altında kaldığı bildirildi. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye, sivil savunma ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 64 KİŞİ YARALANDI

México eyaleti yetkililerinin açıkladığı son verilere göre faciada 10 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki farklı sağlık kuruluşlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre hayatını kaybedenler arasında iki çocuk da bulunuyor. Yaralılar arasında ise çocuklardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarından kişilerin olduğu bildirildi.

İKİ RAHİP DE YARALANDI

Atlacomulco Piskoposluğu, patlama sırasında kilisede bulunan iki rahibin de yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan iki rahibin sağlık durumlarının hayati tehlike oluşturmadığı bildirildi.

PİROTEKNİK MALZEMELER DEPODA TUTULUYORDU

Yetkililerin ilk tespitlerine göre patlama, kilise bünyesinde depo olarak kullanılan bölümde saklanan piroteknik malzemelerin infilak etmesiyle meydana geldi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla México Eyaleti Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olay yerinde başka piroteknik malzemelerin bulunması üzerine uzman ekipler ikinci bir patlama riskine karşı bölgede inceleme yaptı ve kalan malzemelerin güvenli şekilde etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlattı.

KUTLAMA BİR ANDA FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Patlama sonrasında bölgedeki ağır hasar facianın boyutunu gözler önüne serdi. Kurtarma ekipleri enkazda çalışma yürütürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.