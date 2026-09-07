Arda Turan'ı çıldırtan pozisyon! Spiker kahkahalara boğuldu

Ukrayna Ligi'nin 5. haftasında Karpati ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in 2-1 kazandığı mücadelede saha kenarında yaşananlar maça damga vurdu.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmanın 56. dakikasında Shakhtar Donetskli bir futbolcuya yapılan sert müdahalenin ardından Arda Turan büyük tepki gösterdi.

Genç teknik adam, pozisyonun faul olduğunu anlatmak için dördüncü hakemin yanına gitti. Turan, itirazını sözlü olarak yapmakla yetinmeyerek rakip futbolcunun yaptığı hareketi kendi yardımcı antrenörü üzerinde canlandırdı.

SPİKER KAHKAHALARINI TUTAMADI

Arda Turan'ın pozisyonu oldukça hareketli bir şekilde dördüncü hakeme anlatmaya çalıştığı sırada karşılaşmayı anlatan Ukraynalı spiker kahkahalara boğuldu.

SHAKHTAR GERİDEN GELİP KAZANDI

Karşılaşmada Karpati, 12. dakikada Rusyn'in golüyle 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk'in cevabı 25. dakikada Meirelles ile geldi ve skor 1-1 oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, 67. dakikada Santana'nın attığı golle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

ARDA TURAN'IN TAKIMI 12 PUANA ULAŞTI

Shakhtar Donetsk, bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 12'ye yükseltti. Arda Turan'ın ekibi, 5. haftanın ardından aynı puandaki lider Polesiye Jıtomır'ın arkasında averajla 2. sırada yer aldı.

O anlardan kareler;