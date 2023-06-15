Muğla'da Cayrokopter Kazası: 2 Yaralı

Menteşe ilçesinde meydana gelen cayrokopter kazasında pilot ve yanındaki kişi yaralandı. Kazada, hava taşıtı zeytin ağacına çarparak zemine düştü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde cayrokopterin düşmesi sonucu pilot ve yanındaki kişi yaralandı.

Marmaris'ten kalkış yaptığı öğrenilen cayrokopter, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytin ağacına çarpan hava taşıtı, zemine düştü.

Kazada, pilot ve yanındaki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.