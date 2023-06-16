Muğla'da akşam saatlerinde Milas Ören Mahallesi ile Menteşe ilçesi Akbük arasında uçuş yapan cayrokopter türbülansa girince iniş yapmak isterken düştü. Kaza sonrası iki kişi yaralandı.

Muğla'da cayrokopter düştü: 2 yaralı

MUĞLA - Muğla'da akşam saatlerinde Milas Ören Mahallesi ile Menteşe ilçesi Akbük arasında uçuş yapan cayrokopter türbülansa girince iniş yapmak isterken düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kalkış yeri belirlenemeyen iki kişilik cayrokopter Akbük sahiline yakın bölümde uçarken türbülansa girdi. İçinde iki kişinin bulunduğu cayrokopter, türbülanstan kurtulmak için alçaldı ve tarlaya iniş yapmak istedi.

Pilotun türbülanstan kurtulmak için alçaldığı esnada zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirttiler. Kaza sonrası iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yaralılar sağlık kuruluşuna sevk edildi.