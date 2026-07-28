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Muğla'da ormanlık alanda ölü bulunan kişi tüfekle vurulmuş

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Muğla'nın Ula ilçesinde 36 yaşındaki M.Ş., ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından cenaze otopsi için Adli Tıp'a gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Çörüş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tüfekle vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki M.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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