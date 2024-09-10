Muğla'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında evde büyük çapta hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ayakta tedavi edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bir evde nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan evdekilerin bir kısmı dışarı çıktı, çatı katına çıkan iki kişi ekiplerce güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Buzdolabından çıktığı tahmin edilen yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu.