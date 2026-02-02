Haberler

Muğla'da bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Milas ilçesinde bir kadının bıçaklanarak hayatını kaybetmesi olayı sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Özlem A. (38) isimli kadının cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğunu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

